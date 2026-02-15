Fuerza del Pueblo buscará figuras “de prestigio” para alcaldías

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El vicepresidente de la Fuerza del Pueblo advirtió que esa organización política continuará con su programa de juramentaciones de dirigentes provenientes de otros partidos que deseen ingresar a esa entidad, tal como ha venido ocurriendo en distintos puntos del país.

Radhamés Jiménez Peña sostuvo que la organización que lidera el doctor Leonel Fernández no puede cerrarles las puertas a quienes solicitan integrarse, al considerar que muchos ven en esa organización la única vía para sacar al país de la situación que calificó como calamitosa.

Agregó que lo ocurrido el pasado domingo en Santiago de los Caballeros, donde Fernández encabezó ocho juramentaciones de dirigentes y funcionarios electos de otras organizaciones, se replicará en otras demarcaciones.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D’AGENDA, transmitido cada domingo por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, el coordinador político explicó que la organización no solo se fortalece con dirigentes de otras agrupaciones, sino también con ciudadanos de distintos sectores de la sociedad dominicana.

Sobre las alianzas, Jiménez indicó que aunque se mantienen abiertos a esa posibilidad, en este momento la prioridad es consolidar una gran alianza con el pueblo dominicano.

La gran alianza que la Fuerza del Pueblo está priorizando es con el pueblo dominicano. Eso no significa que en un momento determinado se descarte cualquier posibilidad, pero ahora nuestro objetivo es seguir trabajando, creciendo y consolidándonos como organización, reiteró.

Indicó que, al estar a casi tres años de las elecciones, no es momento de hablar de pactos electorales formales, aunque no descarta esa posibilidad más adelante.

En lo concerniente a dirigentes y militantes de otros partidos que vienen para la Fuerza del Pueblo, no podemos impedir que la gente entre al partido ni cerrarles las puertas. Siempre estarán abiertas a ciudadanos que entiendan que el país necesita una segunda ola de transformaciones encabezada por Leonel Fernández, afirmó.

Jiménez aseguró que la organización atraviesa un buen momento. Expresó que es considerable la cantidad de personas que a diario se acercan, entre ellos dirigentes de otros partidos, ciudadanos sin vinculación política, empresarios y comerciantes interesados en integrarse.

Añadió que este crecimiento ocurre estando a más de dos años y medio de las elecciones previstas para 2028.

Llevarán figuras de prestigio a candidaturas municipales

Radhamés Jiménez Peña reveló que la Fuerza del Pueblo postulará a personalidades de prestigio y reputación como candidatos a cargos municipales en los comicios de 2028, aunque no tengan militancia partidaria.

Reconoció que enfrentan un gran reto y explicó que la Dirección Política creó una Comisión de Asuntos Municipales, coordinada por Roberto Rosario, la cual trabaja en todo el territorio nacional identificando perfiles para alcaldías y direcciones de distritos municipales.

Afirmó que quienes representen la boleta del partido en cualquier municipio deben ser personas con prestigio y condiciones para competir frente al gobierno.

Aclaró que podrían postularse candidatos que no sean dirigentes de la Fuerza del Pueblo, pero que representen a esa organización en el nivel municipal.

En ese contexto, manifestó preocupación por acciones del gobierno, como la ley de Residuos Sólidos que otorga facultades a los ayuntamientos para cobrar arbitrios, señalando que la mayoría de los cabildos están controlados por el oficialismo.

También criticó modificaciones a la ley de Asuntos Municipales que, según afirmó, amplían la discrecionalidad en el manejo del presupuesto.

Sostuvo que tomarán las acciones necesarias para que el presupuesto municipal se maneje con la transparencia que demanda la sociedad dominicana.

Acusa al PRM de dilapidar recursos públicos

Para el exprocurador general de la República, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha dilapidado los recursos públicos.

Afirmó que se han otorgado más de 125 mil pensiones solidarias y cuestionó que muchas hayan sido concedidas a personas que, según dijo, nunca trabajaron en el Estado.

Señaló que esa situación implica el pago mensual de miles de millones de pesos en pensiones, lo que a su juicio evidencia una política clientelar.

Sostuvo que esto obliga al gobierno a recurrir constantemente a nuevos préstamos y acusó a la actual gestión de incoherencia en materia de gasto público.

Asimismo, criticó lo que definió como una estrategia de sobreexposición mediática de la administración.

Como ejemplo, mencionó la autopista del Ámbar, proyecto anunciado en 2020 para conectar Santiago con Puerto Plata, señalando que aún no se han iniciado los trabajos.