Fuerza del Pueblo advierte hay problemas en servicios de salud

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Alrededor del 60% de los centros de primer nivel es atendido únicamente por médicos pasantes, mientras que el 70% de las farmacias no dispone de tarjetas para el control de inventario de medicamentos, lo que dificulta su seguimiento y distribución.

La denuncia fue hecha ayer por Ramón Alvarado, durante una rueda de prensa en la Fuerza del Pueblo, quien además reveló que el 30% de los centros carece de equipos médicos adecuados y el 45% presenta limitaciones de espacio físico, condiciones que reducen la capacidad de ofrecer servicios básicos de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno en las comunidades.

Indicó que, pese a esas debilidades en la atención primaria, solo el 12% del presupuesto del Servicio Nacional de Salud se destina a ese nivel, y cuestionó al Gobierno por presentar cifras de consultas como logros mientras persisten problemas estructurales en hospitales y servicios.

Advirtió que la salud mental es uno de los principales retos del sistema sanitario, ya que más de dos millones de dominicanos padecen trastornos mentales, pero el país solo cuenta con 15 unidades de intervención en crisis.

Citó que el hospital San Vicente de Paúl tiene filtraciones, desprendimientos de techos y equipos dañados, el Ramón Matías Mella, en Dajabón, aún no ha sido concluido ni equipado, el Simón Striddels, en Azua, donde el techo colapsó en el la remodelación y el Dr. Teófilo Hernández, en El Seibo, cuyo presupuesto pasó de RD$39.8 millones a RD$629 millones, situación que requiere explicaciones de las autoridades.

Para la organización opositora liderada por Leonel Fernández, hay que reorientar de forma profunda las políticas de salud, fortalecer la atención primaria y garantizar la continuidad de los servicios.