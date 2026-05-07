Fuerza del Pueblo denuncia irregularidades en el informe financiero del Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

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SAN ANTONIO DE GUERRA. - La Dirección Municipal del Partido Fuerza del Pueblo en San Antonio de Guerra compareció ante la opinión pública en su rol de oposición responsable para denunciar una serie de supuestas irregularidades contenidas en el informe financiero del Ayuntamiento correspondiente al período abril 2025 – marzo 2026.

En ese mismo orden, la organización política afirmó que estas anomalías comprometen seriamente la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos municipales.

Según la información suministrada por el secretario general del FP en Guerra, Francisco Castro Rodríguez, explicó que de acuerdo con un análisis técnico realizado por la entidad, sustentado en el documento depositado ante el Concejo de Regidores, se han identificado inconsistencias alarmantes que ponen en entredicho la legalidad de la ejecución presupuestaria.

Asimismo, sostuvo que los hallazgos reflejan debilidades significativas en los mecanismos de control interno.

Castro señaló que entre las irregularidades, destaca una diferencia no explicada de RD$ 2,810,890.30 entre el saldo inicial declarado y los remanentes reales de tesorería. Esta discrepancia, según explican, carece de justificación documental, lo que genera dudas sobre la veracidad de los registros financieros presentados.

También puntualizó que se evidenció la existencia de RD$ 7,259,930.00 correspondientes al programa “Basura Cero”, los cuales fueron recibidos y manejados fuera del presupuesto aprobado. Esta situación constituye, según la denuncia, una violación directa a la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los municipios.

Otro punto crítico identificado es el incumplimiento en la ejecución de fondos destinados a áreas prioritarias como educación, género y salud. Según el informe analizado, se dejó de invertir aproximadamente RD$ 2,477,424.82, incumpliendo los porcentajes mínimos establecidos por la legislación vigente.

La organización también denunció una preocupante falta de transparencia en los ingresos reportados por el Ayuntamiento. Indicaron que el informe omite los montos individuales de múltiples entidades aportantes dentro de los más de RD$ 184 millones declarados, lo que imposibilita una adecuada fiscalización ciudadana.

A esto se suma una diferencia contable adicional de RD$ 7,259,930.00 entre la disponibilidad bancaria y los registros contables, sin una explicación clara por parte de las autoridades municipales. Esta situación, advierten, constituye una señal evidente de opacidad administrativa.

En relación con el presupuesto participativo, la Dirección Municipal denunció que las autoridades han reportado la ejecución del 100% de nueve proyectos en comunidades como Bani Concordia, La Piedra, El Cajuilito y El Callejón de Mojarra, sin que dichas obras hayan sido iniciadas. Asimismo, señalaron que otras comunidades como Los Martes, Fao 2, El Buro, El Mamey y La Pluma presentan apenas un 50% de ejecución, lo que evidencia una desconexión entre los informes oficiales y la realidad en el territorio.

En cuanto a la cuenta de inversión, que asciende a RD$ 88,306,395.16, indicaron que únicamente se presenta el cronograma de ejecución de RD$ 9,000,000.00 correspondientes al presupuesto participativo, sin detallar ninguna obra ejecutada en el municipio. Esta omisión resulta particularmente preocupante, dado que estos recursos están destinados al desarrollo de infraestructura local.

Finalmente, la Dirección Municipal destacó que la actual gestión ha administrado importantes recursos, alcanzando RD$ 494,699,729.09 entre 2020 y 2023, y aproximadamente RD$ 360,000,000.00 entre 2024 y 2025, para un total acumulado de RD$ 854,699,729.00.

Ante este panorama, reiteraron su exigencia de una auditoría independiente e inmediata, la explicación detallada de las diferencias señaladas, mayor transparencia en el presupuesto participativo, el cumplimiento estricto de la Ley 176-07 y la presentación de un cronograma claro de obras. Asimismo, anunciaron que depositarán una nueva solicitud de auditoría ante la Cámara de Cuentas, reafirmando su compromiso con la defensa de los intereses de San Antonio de Guerra y el uso correcto de los recursos públicos.