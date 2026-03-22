Fuerza del Pueblo inicia con éxito en todo el país su jornada de crecimiento y reorganización

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El partido Fuerza del Pueblo (FP) inició con éxito este domingo la jornada nacional de crecimiento, fidelización, actualización y reestructuración de sus estructuras de base y direcciones medias, en una movilización simultánea que se desarrolló en todo el territorio nacional como parte de su estrategia de fortalecimiento organizativo.

Desde tempranas horas de la mañana, dirigentes, militantes y equipos territoriales se desplegaron en comunidades de todas las regiones del país, habilitando puntos de inscripción, realizando contactos directos con la ciudadanía y ejecutando labores de reorganización interna, en cumplimiento del plan diseñado por la Secretaría de Organización.

Durante la jornada, los miembros de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo supervisaron activamente sus territorios asignados, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos y el adecuado desarrollo de las actividades en cada demarcación.

La integrante de la Dirección Política y vicesecretaria de Organización, Alexandra Peña, valoró positivamente los resultados de esta primera jornada.

Peña explicó que, aunque se encontraba en Los Mina, recibió informes en tiempo real de demarcaciones del Cibao, el sur, el este del país y el Gran Santo Domingo, evidenciando una participación activa en las diferentes provincias.

Asimismo, señaló que los equipos territoriales y vicesecretarios mantuvieron una comunicación permanente, enviando reportes, evidencias fotográficas y resultados de los operativos, lo que permitió dar seguimiento continuo al desarrollo de la jornada y confirmar su alcance nacional.

Estas jornadas forman parte de la denominada “Revolución Organizativa”, un proceso que se extenderá durante ocho meses, desde el 22 de marzo hasta el 22 de noviembre de 2026, y que contempla el crecimiento de la militancia, así como la actualización, validación y reestructuración integral de las direcciones de base.

Como parte de este proceso, el partido desarrollará jornadas sistemáticas los domingos de la primera y tercera semana de cada mes, mediante la instalación de puntos de inscripción, la conformación de comisiones de trabajo territorial y la captación de nuevos miembros en todo el país.

De igual forma, se ejecutan acciones de fidelización y actualización de la militancia, incluyendo la revisión de padrones, validación de miembros activos y reorganización de las estructuras de base, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa y electoral de la organización.

La Fuerza del Pueblo reafirma con esta jornada su compromiso de consolidar una estructura partidaria sólida, eficiente y conectada con la ciudadanía, en un proceso que marca el inicio de una nueva etapa de fortalecimiento organizativo a nivel nacional.