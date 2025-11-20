Fuerza del Pueblo llama a marchar domingo 30

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El Partido Fuerza del Pueblo (FP) anunció la convocatoria de una marcha nacional para el próximo domingo 30 de noviembre en repudio contra la incompetencia y la improvisación del gobierno ante los reclamos sociales de los dominicanos.

Los detalles fueron ofrecidos en rueda de prensa por el ex vicepresidente de la República Rafael Alburquerque, y miembro de la dirección política del partido al explicar que la movilización partirá desde la zona norte del Distrito Nacional y concluirá en la avenida México.

Hizo el llamado a dirigentes comunitarios, trabajadores, comerciantes, productores, amas de casa, simpatizantes y ciudadanía en general a participar en la movilización, descrita como una manifestación pacífica en apoyo a los reclamos de la calidad de vida de la población.

Alburquerque sostuvo que la marcha responde a la demanda por la indexación de los salarios conforme al Código Tributario; la reducción de los precios de los alimentos; la falta de agua potable; y el acceso a medicamentos, entre otros reclamos.