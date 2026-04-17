Presunta fuga de gas obliga a evacuar Plaza Downtown y cerrar tramo en la Núñez de Cáceres

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Agentes de la DIGESETT brindan asistencia y viabilizan el tránsito en las inmediaciones de la Plaza Downtown, ubicada en la Av. Núñez de Cáceres esquina Av. Rómulo Betancourt, donde fue reportada una presunta fuga de gas.

Como medida preventiva, las personas que se encontraban en el lugar fueron evacuadas y permanecen en las aceras de la zona, mientras unidades del Cuerpo de Bomberos realizan las labores correspondientes para verificar y controlar la situación.

Por seguridad, se mantiene un tramo cerrado en el área, por lo que la DIGESETT exhorta a los conductores a tomar rutas alternas y atender las indicaciones de los agentes desplegados en la zona.