Fundación Rica premia por 5to año seguido labor socia

La Fundación Rica celebró ayer la quinta entrega del premio Dr. Julio A. Brache Arzeno a la Sostenibilidad, con una ceremonia en la que fueron reconocidas destacadas organizaciones sin fines de lucro por su labor en favor de la soceidad en áreas salud, educación y medioambiente.

En el reglón de educación fue galardonada Fe y Alegría, organización que desde hace décadas trabaja con la formación de niños y jóvenes de comunidades vulnerables.

La fundación, que por 35 años ha transformado la vida de miles de niños, tiene presencia en 16 provincias del país y ha impactado alrededor de 95 mil personas.

En medioambiente, el reconocimiento recayó en la Asociación para el Desarrollo de San José de Ocoa (Adesjo), por su liderazgo en la conservación ambiental, reforestación y manejo sostenible de los recursos naturales.

En la categoría de salud resultó ganadora la Asociación Dominicana de Rehabilitación por su continua labor en la atención, inclusión y rehabilitación de personas con discapacidad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas en el país. La fundación cuenta con 35 filiales en las que atiende un aproximado de siete mil pacientes diarios.

Cada institución galardonada recibió un premio RD$1,250,000, destinados a fortalecer sus programas, proyectos e iniciativas de impacto social.

En la ceremonia Julio Virgilio Brache, presidente de la Fundación Rica anunció además que para la edición de 2026 incorporará una cuarta categoría en la que se reconocerán fundaciones orientadas al desarrollo comunitario. “Hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo esta iniciativa, que nos une en la búsqueda de un futuro más sostenible, equitativo y solidario”, dijo Brache.