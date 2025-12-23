Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Fundación Sonrisa de Ángel beneficia a 250 prematuros

Asimismo, las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) recibieron pañales para bebés ingresados.

Fundación Sonrisa de Ángel benefició con la entrega de kits especiales a 252 bebés prematuros y de bajo peso al nacer, pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad atendidos en programas Mamá Canguro de doce hospitales de tercer nivel, diseminados en diez provincias y municipios del país. 

Los kits incluyeron pañales desechables, paños húmedos, aceite de canola, vitaminas E, toallas higiénicas, protectores de lactancia materna, vestimenta y gorros especiales para los bebés, mantas, botellas de agua, jugos y galletas. 

Asimismo, las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) recibieron pañales para bebés ingresados. De igual manera, para las áreas de consulta ambulatoria y Sala de Alojamiento Canguro se dispusieron medicamentos e insumos como Enorden, ácido fólico, vitamina A y A+D.

