Funglode celebra sus 25 años; citan sus aportes

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) celebró anoche su 25 aniversario, en un acto en el que reafirmó el rol que ha desempeñado desde el año 2000 como uno de los centros de pensamiento y producción de conocimiento más influyentes de América Latina y el Caribe.

El acto lo encabezó su presidente, Leonel Fernández, quien destacó el rol desempeñado por Funglode en el ámbito político, económico y social y en la formación de profesionales en diversas áreas del conocimiento.

Se resaltó que en dos décadas y media, ese centro ha impulsado investigaciones, programas académicos, foros internacionales, proyectos culturales y plataformas de innovación que han contribuido a fortalecer la vida democrática dominicana, fomentar el diálogo global y promover el desarrollo sostenible.

En el acto se recordó que fue creada bajo la visión de su presidente, el doctor Leonel Fernández, y que en 25 años ha desarrollado más de dos mil actividades académicas, culturales y de formación; también “decenas de investigaciones que hoy constituyen un acervo indispensable para el análisis de políticas públicas en diversas áreas”.

También ha recibido reconocimientos internacional y ha sido incluida de manera consistente en el Global Go To Think Tanks Index Report de la Universidad de Pensilvania, llegando a posicionarse entre los 40 mejores centros de pensamiento de América Latina.

Como parte de su accionar desarrolla observatorios especializados, como es el Observatorio Político Dominicano (OPD), el Observatorio Judicial Dominicano (OJD) y el Observatorio Económico, que producen análisis rigurosos utilizados por académicos, formuladores de políticas y medios de comunicación.

Además el RD2044 considerado uno de los proyectos de planificación de largo plazo más ambiciosos del país, con estudios territoriales y propuestas estratégicas para el desarrollo sostenible nacional.

“ A lo largo de estos 25 años, Funglode se ha consolidado como un actor regional mediante la organización de encuentros de alto nivel, como son los f oros Global América Latina y el Caribe, el Global Casa de Campo, por la Paz y Dominico-Haitiano

También ha sido pionera en el impulso de iniciativas culturales y creativas que han trascendido fronteras como es el Festival de Cine Global Dominicano (FCGD) y muestra de Cine Medioambiental Dominicana (MCM), entre otras.