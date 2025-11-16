Gabinete de Política Social deja inaugurado el Centro de Capacitación 148 en Santiago

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

La vicepresidenta Raquel Peña y el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, dejaron formalmente inaugurado este sábado el Centro de Capacitación Oportunidad 14-24 número 148 en el Estadio Municipal Ambiorix Rodríguez de Santiago de los Caballeros.

Con esta nueva apertura del programa Oportunidad 14-24, un total de 100 jóvenes serán integrados a las rutas formativas de ventas y secretariado, con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas y abrirles oportunidades reales de inserción laboral.

Durante el acto la vicepresidencia Raquel Peña, indicó que con este programa 14-24 decenas de “jóvenes hoy en día tienen sus empleos o negocios propios”, además, motivó a la juventud que hoy inician con este programa de formación técnica profesional a aprovechar esta oportunidad.

Vicepresidenta Raquel Peña “El Programa 14-24 representa la esperanza y el impulso que nuestra juventud necesita para alcanzar todo lo que se proponga”, expresó Peña al destacar que el proyecto refleja la visión del Gobierno del presidente Luis Abinader de abrir oportunidades reales a jóvenes que requieren una nueva ruta de crecimiento y un espacio para reconstruir su proyecto de vida.

De su lado, el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, destacó que “cada centro que inauguramos representa un paso firme hacia la transformación social, porque estamos llevando formación y esperanza a donde más se necesita”.

Mientras que el director del Programa 14-24, Alex Mordan, señaló que “estos jóvenes recibirán herramientas concretas para avanzar; nuestra misión es acompañarlos hasta que logren independencia económica y una nueva visión de vida”.

Durante el acto de apertura del centro 148 estuvieron presentes, Rosa Santos, Gobernadora Provincia Santiago, Eddy Báez, Director DM Santiago Oeste, Iván Guzmán Director del Intabaco, Dr. Daniel Rivera, Senador, Guillermo Moringlane director de salud y director de las jornadas sociales del Gabinete de Politica Social, entre otros.