Ganadería dice República Dominicana avanza en control sanitario porcino

El Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de Ganadería (Digega), dijo que avanza en la modernización del control sanitario del subsector porcino, con la innovación tecnológica como pilar para el control efectivo de la Peste Porcina Africana (PPA).

En una nota afirmó que como parte del esfuerzo conjunto de USDA/ Aphis, IICA y Oirsa, realizó la tercera jornada de capacitación para médicos veterinarios oficiales de la Digega y que cien profesionales fueron capacitados en el uso del Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica en Salud Animal (Sivesa), la plataforma de trazabilidad pecuaria TrazarAgro y Alerta Animal, para incentivar la notificación temprana y oportuna.

Expuso que esas herramientas digitales, desarrolladas con el respaldo técnico del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), permiten el registro inmediato de productores, establecimientos y animales, y el reporte y seguimiento en tiempo real de enfermedades de alto impacto, con especial énfasis en PPA.

De esa manera, las sospechas detectadas en campo se procesan de forma instantánea, activando rápidamente las medidas de control y minimizando el riesgo de propagación.

El texto explicó que con la vigilancia participativa promueven el uso de la aplicación móvil Alerta Animal, una herramienta clave que permite a los productores y ganaderos reportar directamente desde el terreno, cualquier anomalía o sospecha de enfermedad en sus granjas.

Esa funcionalidad fortalece la corresponsabilidad del sector productivo y acelera la detección temprana de posibles brotes de PPA.

Con el apoyo del Oirsa, las plataformas Sivesa y TrazarAgro están listas para la implementación oficial, que junto con IICA y el USDA/APHIS continúan sumando esfuerzos para fortalecer el subsector porcino.

El Gobierno dominicano reafirma así su compromiso con la protección del patrimonio porcino nacional, seguridad alimentaria y estabilidad económica del sector agropecuario, apostando por la innovación tecnológica y la cooperación internacional como pilares del control efectivo de la PPA.