“Ganamos la batalla”: sanjuaneros se lanzan a las calles a celebrar detención del proyecto Romero

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Entre el estruendo de cornetas, bailes y gritos de felicidad, los residentes de San Juan de la Maguana salieron a las calles para celebrar la decisión del presidente Luis Abinader de detener de inmediato cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, ubicado en esa provincia del sur del país.

“Con el pueblo no puede nadie. Solo Dios. Ganamos, ganamos la batalla”, expresó Wilkin de Los Santos, quien se dedica al motoconchismo.

Mientras que su colega de oficio, Livio Tejeda, agregó: “Claro que estamos felices, porque si explotan esa mina se perdió el sur”.

De su lado, Víctor Ramón Piña, miembro del movimiento Suroeste Unidos por el Agua, afirmó que la decisión anunciada en medio de crecientes presiones sociales y ambientales, trasciende lo local. “No solo ganó San Juan, sino la República Dominicana”, dijo.

Sanjuaneros celebran freno al proyecto Romero

Otros ciudadanos también valoraron el impacto ambiental de la medida. “Hoy se lo agradece el pueblo y los árboles de este país. Muchas gracias, presidente, por esta reacción”, manifestó Ariel Zoquier.

Para Preciosa Valenzuela, dueña de un comedor, la paralización del proyecto representa un alivio ante posibles consecuencias en la salud. “Nosotros, los sanjuaneros, nos íbamos a caer muertos, porque iba a haber muchas enfermedades. Gracias a Dios que le ganamos la batalla”, expresó.

No obstante, los sanjuaneros exigieron ante las cámaras de Noticias SIN que la medida no se quede solo en un anuncio, sino que se emita un decreto que ordene la salida de los equipos de la empresa a cargo de la explotación minera en la Loma Romero.

Lo que dijo Abinader

En un mensaje dirigido a la nación, el mandatario Luis Abinader dijo que esta decisión responde a que según la ley 64-00 de medioambiente y sus reglamentos, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo.

"Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia", manifestó.

De igual forma, destacó que el proyecto no es reciente, ya que su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas durante el año 2005 y reiteradas en 2010.

“Posteriormente en el año 2015 y 2018 se renovaron y se autorizaron estudios técnicos que permitieron definir el alcance del proyecto. En la etapa actual, bajo nuestra gestión, la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental, sin que exista autorización alguna para su explotación”, afirmó el Jefe de Estado.

“Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro", finalizó Abinader.