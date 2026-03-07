Gascue y Zona Colonial, entre sectores impactados por trabajos de seguridad en la red eléctrica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que, durante el día de hoy sábado, realizará una interrupción programada del servicio eléctrico en el circuito DESP03, como parte de las acciones de mantenimiento preventivo que ejecuta la empresa para fortalecer la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico.

La suspensión del servicio tendrá una duración aproximada de cuatro horas, período durante el cual brigadas del área de Mantenimiento de Redes llevarán a cabo la sustitución de un poste ubicado en la avenida Independencia, que representa un alto riesgo para la comunidad.

Edeeste explicó que estos trabajos forman parte de su programa permanente de mejora de la infraestructura eléctrica, orientado a prevenir accidentes y garantizar un suministro más confiable para los clientes.

Durante el desarrollo de estas labores resultarán impactados los sectores Ciudad Colonial, Ciudad Nueva, Gascue, San Lázaro, San Miguel, Santa Bárbara y Villa Francisca.

La empresa agradeció la comprensión de los clientes durante la ejecución de estos trabajos, reiterando su compromiso con la seguridad de las comunidades y la optimización continua del servicio eléctrico.