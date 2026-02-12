Gatón dice con Doctrina Monroe EE.UU. defiende posición por fuerza

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El experto en geopolítica y profesor, Iván Gatón, afirma que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un corolario a la Doctrina Monroe, como en su momento lo hizo el presidente Theodore Roosevelt, con el que estableció el derecho de Estados Unidos a intervenir militar y económicamente en países de América Latina y el Caribe para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Consideró que Trump lleva a cabo el proyecto “Maga”, (Make America Great Again), que traducido al español significa “hacer a Estados Unidos grande otra vez”. Roosevelt, el presidente número 26 de Estados Unidos (1901-1909), del Partido Repúblicano, en 1904 hizo un Colorario de la Doctrina Monroe, mediante una extensión, para establecer el derecho de su país a intervenir militar y económicamente países de América Latina y el Caribe, con lo que los obligaba a cumplir sus obligaciones internacionales y evitaba que fueran intervenidos por Europea. El corolario surgió también con el bloqueo naval a Venezuela, en los años 1902-1903, por deudas. Se impidió que Europa lo ocupara.

Gatón, abogado y catedrático, que desarrolla ciclos de conferencias en el país y en Europa “sobre los efectos y las consecuencias de la Doctrina Monreo”, recordó lo dio origen a la Doctrina, enunciada por el presidente estadounidense James Monroe, el 2 de diciembre de 1823, la cual plantea que en el continente Americano había que tomar en consideración que ninguna potencia extranjera tuviera incidencia.

“Esa Doctrina Monroe, luego sufrió una metamorfosis, a partir de que el almirante Alfred Thayer Mahan desarrolló la doctrina geopolítica “talasocracia”, destinada a tomar todos el control de las rutas marítimas. Así se aplicó el corolario Roosevelt, permitió a Estados Unidos entrar en Cuba, tomar a Puerto Rico como compensación, en lo que se conoce como “Guerra Hispanoamericana”. Destacó a partir de esta guerra, España tuvo que verderle a Filipina a Estados Unidos, potencia que de ahí se expandió hacia el Pacífico. Con la Doctrina, Estados Unidos incidió para que el Canal de Panamá no quedara en manos de los franceses y esa doctrina se mantiene con la presencia Americana en Centro América (Nicaragua); en Haití, en 1915, y en la República Dominicana, en 1916.

Aclaró que la intervención de Estados Unidos en República Dominicana en el 1965, no fue con la Doctrina Monroe, sino alegando doctrina de seguridad nacional. Gatón ve que Trump ejerce la esfera de influencia imperial, para que nadie haga presencia en su territorio de control, de manera que nadie tenga intromisión en la región”. De esta manera,

Así, Estados Unidos prohibe que los países de Americana Latina no tengan inversiones con China de puerto y que no tengan conexiones con las redes tecnológicas de China.