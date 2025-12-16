Carlos Peña
GenS querella contra funcionarios
El presidente del partido Generación de Servidores (GenS), Carlos Peña, se querelló ayer contra 39 personas
Por Randy Jiménez Batista
El presidente del partido Generación de Servidores (GenS), Carlos Peña, se querelló ayer contra 39 personas, entre ellas funcionarios y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, así como empresarios a los que vincula con presuntos actos de corrupción en SeNaSa, pero no fueron incluidos en el expediente del Ministerio Público.
