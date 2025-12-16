Santo Domingo 0ºC / 0ºC
GenS querella contra funcionarios

El presidente del partido Generación de Servidores (GenS), Carlos Peña, se querelló ayer contra 39 personas

Por Randy Jiménez Batista

El presidente del partido Generación de Servidores (GenS), Carlos Peña, se querelló ayer contra 39 personas, entre ellas funcionarios y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, así como empresarios a los que vincula con presuntos actos de corrupción en SeNaSa, pero no fueron incluidos en el expediente del Ministerio Público.

