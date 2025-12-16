GenS querella contra funcionarios

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Randy Jiménez Batista

El presidente del partido Generación de Servidores (GenS), Carlos Peña, se querelló ayer contra 39 personas, entre ellas funcionarios y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, así como empresarios a los que vincula con presuntos actos de corrupción en SeNaSa, pero no fueron incluidos en el expediente del Ministerio Público.