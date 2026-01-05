Geriatras alertan falta de hospitales para ancianos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la Sociedad Dominicana de Geriatría llamó la atención sobre la falta de infraestructuras hospitalarias para pacientes de la tercera edad, en un contexto en que la población envejece y de acuerdo con las últimas estadísticas, supera el millón 400 mil personas en ese extracto poblacional.

El doctor Jhonatan Abreu lamentó que República Dominicana no cuente con un hospital geriátrico y que, a lo más que se llega, es a lo que en geriatría se nombra como “hospital de agudo”, que son los centros convencionales donde acuden los pacientes por una condición aguda o seguimiento de enfermedades crónicas, para consultas o internamientos.

Abreu explicó que en el país existen tres escuelas de geriatría que están en el Hospital José María Cabral y Báez de Santiago, en la capital están el Vinicio Calventi y el Hospital Militar Ramón de Lara, que se agregó el pasado año.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral, en el programa D´agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema, canal 11 y TV Quisqueya, para los Estados Unidos, el facultativo aclaró que no en todos los centros hospitalarios de la red pública hay especialistas en

geriatría.

Reconoció que se observan algunos avances, pero que todavía hay hospitales en Santo Domingo, así como en el interior del país, que no cuentan con especialistas en geriatría o con un staff de médicos especializados en esa materia. Las enfermeras y las cuidadoras deberían tener un entrenamiento en cuidados del paciente geriátrico.

Abreu dijo que la sociedad que preside tiene a disposición de la población más de 120 médicos que están distribuidos en gran parte de la geografía nacional y cualquier persona que sea adulto mayor o que tenga algún familiar envejeciente que necesite un médico de cabecera, que debe ser un geriatra, se puede poner en contacto con esa entidad.