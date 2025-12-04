Gloria Reyes dice que se fue el calor porque llegó "La Brisita"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La directora de Supérate, Gloria Reyes, dio inicio este jueves a la entrega formal del bono navideño “La Brisita Navideña”, que beneficiará a 1.4 millones de dominicanos.

“Ya se fue el calor porque llegó la visita. Miren, estamos muy contentos. En nombre del Gobierno dominicano y de nuestro excelentísimo señor presidente, hemos trabajado para presentar una modalidad de la entrega del bono navideño que sea una experiencia diferente, una experiencia más rápida, más ágil y que garantice que nuestras familias más vulnerables reciban el bono directamente y sin intermediarios”, explicó.

La funcionaria ofreció además nuevos detalles sobre el proceso, destacando que la distribución de este año será “más efectiva porque está en todo el país”.

Reyes explicó que el bono de RD$1,500 puede ser cobrado en colmados, almacenes y grandes supermercados, dando más opciones a las familias. Además, recordó que este apoyo coincide con la entrega mensual de RD$1,600 que reciben los beneficiarios del programa.

“Aquí tenemos, como quien dice, el doble sueldo de Supérate”, expresó.

La entrega de La Brisita se realizó de manera simultánea en puntos estratégicos del país: Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santiago, San Cristóbal y San Pedro de Macorís, con la presencia de autoridades locales y equipos de la institución.

Esta transferencia coincide también con el pago de la regalía pascual o sueldo 13 para los empleados públicos, que comenzó a depositarse desde este jueves, con el objetivo de facilitar una planificación más oportuna de la temporada navideña.