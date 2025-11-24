Gobernador de BC valora consejos monetarios

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, destacó el papel fundamental que desempeñan las reuniones de consejos monetarios y reafirmó el compromiso de continuar las medidas concretas para impulsar la estabilidad macroeconómica y contribuir al bienestar de Centroamérica y República Dominicana.

Una nota dice que presidió junto a Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala y vicepresidente del Consejo Monetario Centroamericano, la 305 reunión de ese órgano, celebrada, en Punta Cana, provincia Higüey, con la participación de los presidentes y gobernadores de los bancos centrales de la región y de altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entre otros organismos.

El documento expresa que las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de González Ricci, Odalis Marte Alevante, secretario ejecutivo del CMCA y Valdez Albizu, en su calidad de anfitrión.

Indica que durante su intervención, el funcioanrio dominicano ponderó que el FMI ha reconocido importantes avances en materia cambiaria que han conducido al organismo internacional a clasificar el régimen cambiario de República Dominicana como flotación.

Esta reclasificación repercute positivamente en el cálculo de la métrica de adecuación de reservas internacionales (ARA, por sus siglas en inglés) para el país que utiliza dicho organismo multilateral.