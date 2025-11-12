Gobernadora de Nueva York busca reforzar vínculos país

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul expresó ayer su preocupación por la situación que atraviesan miles de migrantes dominicanos en ese Estado, en medio de la crisis migratoria que afecta a los Estados Unidos.

Durante un acto de reconocimiento hacia su persona, organizado por la cámara alta y baja del Congreso Nacional, Hochul lamentó el miedo y la incertidumbre que viven muchos miembros de la diáspora quienes sienten temor de asistir a sus escuelas, lugares de trabajo e incluso a la iglesia.

“Me da mucho dolor porque ellos (los migrantes dominicanos) vinieron a nuestro Estado nada más que en busca de una vida mejor, y se la merecen”, dijo la gobernadora.

En ese contexto, Hochul reafirmó su compromiso de proteger al millón de dominicanos que residen en Nueva York, así como fortalecer los lazos con la República Dominicana como parte de una agenda más amplia de cooperación y desarrollo.

Como parte de ese compromiso, Hochul anunció la inclusión de la República Dominicana para el año 2026 como próximo destino del proyecto de desarrollo económico “Global New York”, una iniciativa que busca conectar empresas e inversionistas para crear nuevas oportunidades en áreas como la agricultura y la mano de obra, todo con el propósito de generar empleos tanto para dominicanos, como para neoyorquinos.

Además, recordó la inversión de US$12.5 millones realizada en 2024 en el Centro Cultural de Arte y Dominicano, la primera institución en Nueva York dedicada única y exclusivamente al arte y la cultura dominicana.

Congreso reconoce aportes

La gobernadora, quien agota una importante agenda en el país que incluye la firma de un acuerdo con el Gobierno, así como encuentros con comerciantes e intercambio con los legisladores del país, fue reconocida ayer por el Congreso Nacional por sus aportes en favor de la diáspora dominicana.

Durante el acto de entrega del reconocimiento, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos reconoció los aportes y atenciones de la gobernadora para con la comunidad dominicana que “aporta al desarrollo del Estado de Nueva York y al orgullo de nuestra nación”.

“Para la comunidad dominicana de Nueva York, una de las más numerosas, laboriosos y vibrantes de la diáspora, su liderazgo ha significado empatía, respeto y acción. Ha sido usted mentora y aliada de nuestros empresarios, de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres y de nuestros líderes de diferente áreas”, reconoció De los Santos.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados agradeció a la funcionaria norteamericana por el trato “extraordinario” y el gran trabajo que ha hecho en favor de la comunidad dominicana, no solo de aquella que reside en Nueva York, sino también la que habita en la República Dominicana.

Su paso por Santiago

Durante su vista a Santiago de los Caballeros, Kathy Hochul también fue reconocida por el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros como “Visitante de Honor”, siéndole otorgada además, la llave de la ciudad. En el encuentro también fue reconocido el congresista estadounidense de origen dominicano, Adriano Espaillat, como “Hijo Distinguido”, en reconocimiento a su trayectoria pública y sus aportes a la diáspora dominicana.

Durante el acto, Hochul afirmó su intención de fortalecer las relaciones, así como de apoyar iniciativas de desarrollo y colaborar en proyectos estratégicos como la preservación del río Yaque del Norte, tras señalar que la comunidad dominicana es parte esencial del progreso del estado de Nueva York.

La gobernadora valoró el recibimiento ofrecido en Santiago de los Caballeros y destacó los fuertes lazos históricos y emocionales que unen a la ciudad con la diáspora dominicana en Nueva York.

Resaltó el simbolismo de recibir por primera vez la llave de una ciudad fuera de los Estados Unidos y expresó su admiración por la historia, el crecimiento urbano y el espíritu emprendedor de Santiago.

“La entrega de mi primera llave de una ciudad fuera de EE.UU. es un honor que jamás olvidaré. Hoy comprendo por qué los dominicanos en Nueva York hablan con tanta pasión de Santiago: su historia, su cultura, su música, su gente. Esta ciudad está llena de futuro y de un orgullo que inspira”, expresó.

El congresista por el Distrito 31 del Senado de Nueva York, Adriano Espaillat agradeció el reconocimiento recibido, destacando los históricos lazos entre Santiago de los Caballeros y la diáspora dominicana en Nueva York. El legislador recordó sus primeras visitas a la ciudad tras ser electo y las iniciativas impulsadas para fortalecer esta relación, incluyendo la visita del exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg.

Al entregar los reconocimientos el alcalde Ulises Rodríguez, agradeció la oportuna visita en un momento en el que la ciudad se encuentra en un proceso de transformación con nuevas inversiones en infraestructura, hoteles de cadenas internacionales, plazas y proyectos como el Teleférico y el Monorriel, razón por las que le entregó las llaves de la ciudad.