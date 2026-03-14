Gobierno acelera terminación de 51 escuelas, estancias infantiles y otras obras en Espaillat

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La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación (MINERD), dispuso reanudar y acelerar los trabajos de construcción para la terminación de nuevas aulas escolares y la intervención de varios centros educativos con mantenimientos correctivos, como parte del Plan 24/7-365, con el propósito de fortalecer las edificaciones del sistema educativo público en la provincia Espaillat.

En ese sentido, el director de la DIE, ingeniero Roberto Herrera, informó que en cumplimiento al compromiso asumido por el presidente Luis Abinader, de fortalecer la educación en la región Cibao Norte y en todo el país, se dispuso reanudar esta semana los trabajos que estaban paralizados hace años en algunos planteles de esa demarcación por situaciones legales, mientras otros están siendo intervenidos con mantenimientos correctivos y preventivos, para que estén en óptimas condiciones para el uso de los estudiantes y maestros de la zona.

Durante una Mesa de Trabajo conjunta en la Gobernación Provincial de Espaillat, Herrera precisó que los trabajos avanzan satisfactoriamente en muchos planteles, en tanto otros fueron reiniciados para acelerar su terminación, entre estos el Liceo Francisco Antonio Salcedo, Liceo La Milagrosa, Talleres Politécnico Provincia Espaillat, Escuela Básica Salomé Ureña, centro educativo Mata de Guanabano, escuela Básica Aquilino de Jesús Ovalles y Escuela Primaria Maria Paulina Abreu.

Indicó además, que serán intervenidos con remozamientos correctivos y preventivos el Liceo Luis Ramón Bencosme, Escuela Primaria Juan Maria Jiménez Correa, Básica La Piña, Estancia Gaspar Hernández y Liceo Monte de la Jagua, con 24 aulas, escuelas Básicas Jorge Ruben Bonilla, Las Espinas y Las Pedreras, así como el Liceo Ceiba de Madera, entre otros.

En tanto, la gobernadora de la provincia Patria Muñoz Salcedo, destacó las acciones del Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, y del Ministerio de Educación, asegurando que la presente gestión prioriza la educación del país, con espacios físicos que contribuyen a mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

En la jornada de trabajo participaron Alexis Sosa, director zonal Cibao-Norte de Infraestructura Escolar; Juan Cartagena, coordinador regional en la provincia Espaillat, Estanly Núñez, coordinador de campo; Carlos Zapata, encargado de Obras por Administración de la DIE; los Alcaldes Julio Abreu, de Cayetano Germosen y Pedro Estrella, de San Víctor; Richard Sosa, Director Distrital de Educación 06-07; los representantes de la ADP Damian Morel, de la seccional Espaillat, y Alexander De León de la seccional ADP en San Víctor, representantes de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE), líderes religiosos y comunitarios.