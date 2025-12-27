Gobierno activa asistencia para familias afectadas por explosión de tubería en Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SANTIAGO. – El Gobierno dominicano, a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), dispuso asistencia inmediata a las familias afectadas por la explosión de una tubería matriz del sistema de agua potable, que provocó fuertes inundaciones en la comunidad La Zanja, del municipio Sabana Iglesia, en esta provincia.

Tan pronto ocurrió el hecho el presidente de la República, Luis Abinader Corona, manifestó su interés al director general de DASAC, Edgar Augusto Féliz Arbona, para que esas familias recibieran el apoyo de manera inmediata del Gobierno.

En ese sentido, el funcionario instruyo la activación de un operativo de respuesta rápida, con el objetivo de brindar asistencia oportuna a los hogares impactados por este lamentable suceso.

Como parte de la primera fase de intervención, la institución realizó la entrega de camas, colchones, estufas, tanques de gas, raciones alimenticias y otros utensilios esenciales, contribuyendo así a la recuperación y estabilidad de las familias damnificadas.

Los residentes de la comunidad La Zanja expresaron su agradecimiento por la pronta acción del Gobierno, destacando que la asistencia recibida les ha permitido reponer los ajuares del hogar que resultaron destruidos a causa de las inundaciones.

En ese mismo orden, la subdirectora de DASAC, Luz Estrella, quien estuvo a cargo del operativo, aseguró que la institución continuará dando seguimiento a cada uno de los hogares afectados, cumpliendo las directrices del presidente de la República, Luis Abinader Corona, quien ha instruido mantener una atención permanente hasta restablecer la normalidad en la comunidad.

Estrella, explicó que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de garantizar el bienestar social y la protección de las familias más vulnerables, por lo que también se mantiene un operativo de distribución de kits de raciones alimenticias crudas y cocidas a través de las cocinas móviles, impactando de manera integral a toda la comunidad afectada.