Gobierno adjudica 30 proyectos viales para reparar daños Melissa

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó ayer que, tras completar los procedimientos de licitación correspondientes, fueron adjudicados más de 30 proyectos de infraestructura vial y de protección, distribuidos en 15 provincias del territorio nacional.

Una comunicación de la entidad señala que la esos proyectos están orientados a la rehabilitación, construcción y reconstrucción de infraestructuras viales afectadas por el paso de la tormenta tropical Melissa.

Obras se inician en enero

La institución precisó que los trabajos se iniciarán a partir de enero próximo, priorizando aquellas acciones que permitan restablecer la circulación segura y proteger infraestructuras estratégicas que beneficiarán a comunidades de Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Monte Plata y San Juan.

También de Azua, Peravia, Barahona, La Romana, Independencia, La Vega, Monseñor Nouel, Pedernales y el Distrito Nacional.

Diversas obras

Según el documento, entre las soluciones contempladas están construcción y reconstrucción de puentes de hormigón postensado, corrección de puntos críticos en carreteras troncales y caminos vecinales, ejecución de alcantarillas tipo cajón y otras obras de drenaje pluvial y rehabilitación de tramos carreteros afectados por socavaciones y deslizamientos.

Esas adjudicaciones, dijo Obras Públicas, representan una respuesta técnica y responsable del Gobierno, orientadas a soluciones con enfoque de resiliencia, que fortalecen la infraestructura y reducen la vulnerabilidad frente a futuros eventos.