Gobierno amplía el acueducto de VA

El presidente Luis Abinader, junto al director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), inauguró ayer la ampliación del acueducto de Villa Altagracia, construido según el informe, con una inversión de RD$604 236,000 millones.

También estuvo con cientos de estudiantes de centros educativos públicos y privados de esa localidad.

La información indica que, con el nuevo acueducto, amplían la capacidad de producción de agua de 200 a 300 litros por segundo y abarca la construcción de una toma sobre el río Haina, en el kilómetro 45 de la autopista Duarte, que garantiza una fuente segura y sostenible a largo plazo en el suministro.

“Villa Altagracia merece más”, expresó el presidente Abinader, al exhortar a los comunitarios a “ahorrar el agua para que llegue a todas partes y a cuidar las obras que el Gobierno entrega para su beneficio”.

Refirió que en cinco años la inversión en agua potable en esa comunidad es de RD$600 millones, mientras que entre 2004 y 2020 invirtieron RD$ 88 millones. El comunitario Sergio González ponderó la importancia de la obra.

En tanto, Wellington Arnaud afirmó que, “en los últimos cinco años se han dado pasos firmes para garantizar el agua potable en cada hogar, con una visión completa e integral, como nunca en República Dominicana”.

Ciudad Educativa

“Hoy hay soluciones en Villa Altagracia”, expresó Abinader, quien anunció que construirá una ciudad educativa en esa localidad, un recinto con un politécnico especializado y extensiones del Instituto Tecnológico de las Américas, el de Formación Técnico Profesional y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que podría estar listo en 18 meses.

Informó que el Servicio Nacional de Salud iniciará la remodelación y ampliación del antiguo hospital del Seguro Social, para convertirlo en un materno infantil y luego el municipal, y dijo trabaja para crear empleos de calidad y construir techados y puentes.

Abinader con estudiantes

El presidente estuvo con 350 jóvenes, con quienes almorzó en el Politécnico Nuestra Señora de la Altagracia, sector Los Pajaritos, a quienes instó a aprovechar las oportunidades que ofrece el Gobierno para continuar sus estudios profesionales, a través del programa Beca tu futuro, en universidades del país y el exterior.

Previo al almuerzo, el mandatario oró junto a los jóvenes, a quienes exhortó a estudiar carreras vinculadas con las ciencias, matemáticas e idiomas, por la alta demanda y empleo.