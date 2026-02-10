El Gobierno anuncia creará el Instituto Nacional de Neurociencia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gobierno anunció este unes que iniciará los trabajos para la creación del Instituto Nacional de Neurociencia, que tendrá área clínica y de investigación.

La buena nueva fue hecha por el asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud mental, el psiquiatra José Miguel Gómez.

La creación del instituto es parte de un plan de salud mental para todo el país, que involucra a diferentes actores, anunciado por el Gobierno.

El anuncio del plan, encabezado por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, fue detallado por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, y el director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, quien realzó que esta gestión de Gobierno es la que ha destinado mayor cantidad de recursos para tratar la salud mental.

“Se va a trabajar intensamente y vamos a mostrar grandes logros”, señaló Atallah, al afirmar que se amplió el catálogo de medicamentos y se incrementará la cobertura brindada por los seguros para su adquisición.

Además, las acciones incluyen siete programas que integran este plan buscan acercar la salud mental, dar apoyo emocional, orientar a la población joven, proporcionar cuidado, dar continuidad de tratamiento, mejorar la salud emocional y acompañar a la comunidad.