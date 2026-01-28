Gobierno completa aumento salarial del 25 % a médicos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader informó que aplicó el aumento salarial restante de un 5 % a los médicos de la Red Pública, completando así el 25 % acordado con el Colegio Médico Dominicano (CMD).

El titular del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, destacó que esta gestión ha sido la que más ha priorizado el fortalecimiento del sector salud y la que más ha cumplido, de manera responsable y sostenida, los compromisos salariales asumidos con los médicos a lo largo de la historia reciente del país.

“La deuda histórica del aumento salarial ha sido logrado sin necesidad de movilizaciones. El presidente Luis Abinader cumple este mes con el pago de la nómina del SNS y de los hospitales de autogestión, demostrando voluntad y responsabilidad con el personal médico”, señaló Landrón.

El acuerdo fue firmado en el 2024, como resultado del diálogo colaborativo entre el Gabinete de Salud y el CMD, donde se estableció un aumento salarial total de 25 % para los médicos en funciones asistenciales, distribuido de la siguiente manera: 10 % en enero de 2025, 10 % en julio de 2025 y 5 % en enero de 2026, completando el compromiso pactado.

Este incremento salarial benefició no solo a médicos, sino también a enfermeras, bioanalistas y odontólogos, pertenecientes al Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud Pública, los hospitales de autogestión, el Sistema Nacional de Emergencias 911 y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE).

El aumento fue aplicado sobre la base del salario correspondiente al cargo desempeñado y aun sin contar con una reforma fiscal, el Gobierno reiteró su compromiso de cumplir con el sector salud.

El doctor Landrón enfatizó que este ajuste salarial representa un paso clave en la estrategia de fortalecimiento del sistema de salud dominicano.

“Reconocer económicamente el valor del trabajo de nuestros médicos es un acto de justicia y una inversión directa en la calidad de los servicios que reciben todos los dominicanos”, afirmó.

Agregó que dignificar la labor médica mediante salarios justos permite que los profesionales de la salud se dediquen plenamente a su vocación de servicio, reduciendo las preocupaciones económicas que históricamente han afectado al sector.

“Estamos construyendo un sistema de salud más robusto y competitivo, donde nuestros médicos se sientan valorados y motivados. Este es un mensaje claro de que este Gobierno prioriza la salud como un derecho fundamental”, concluyó.