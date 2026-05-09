Gobierno concluye tres techados deportivos escolares en el Gran Santo Domingo

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Con una inversión superior a los 86 millones de pesos, la Dirección de Infraestructura Escolar ((DIE), concluyó los trabajos de tres techados deportivos escolares multiusos, que serán entregados en los próximos días por el presidente de la República, Luis Abinader, beneficiando a miles de estudiantes y a la comunidad educativa en general.

Los techados ubicados en el municipio de Boca Chica, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional, forman parte de un conjunto de obras que ejecuta el Gobierno en el Gran Santo Domingo y en todo el territorio nacional, a través del Plan Aulas “24/7-365”, para seguir fortaleciendo la educación y fomentar el deporte escolar.

En ese sentido, el director de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera, destacó que la inversión del Gobierno en este modelo de obras deportivas escolares que se edifican en los centros educativos, contribuye al desarrollo físico, emocional y profesional de los alumnos y de la ciudadanía en general.

En tanto, Denis Mercedes Florentino, directora de la Escuela Primaria Francisco Ulises Domínguez, manifestó su satisfacción con estas obras ejecutadas por el Gobierno a través de la Dirección de Infraestructura Escolar y el Ministerio de Educación de la República Dominicana, porque evidencian el compromiso asumido por el presidente Luis Abinader con el fortalecimiento del sistema educativo y el deporte sano.

Así mismo, Jessica Díaz, directora del Distrito Educativo 10-05, valoró como positiva la inversión en edificaciones de esta naturaleza porque elevan las condiciones físicas de los jóvenes, aportan a la buena salud y los ocupa en actividades deportivas.

Los tres nuevos techados escolares que cuentan con una estructura metálica, aluzinc, baños, salón de reuniones, verjas, solución hidráulica y vestidores, fueron construidos en la Escuela Francisco Ulises Rodríguez en el sector Ensanche La Fe del Distrito Nacional; en el centro educativo Elvira de Mendoza en Boca Chica y en la Escuela Emma Balaguer, en el sector Las Palmas de Herrera en Santo Domingo Oeste.