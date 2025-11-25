El Gobierno dará a conocer el informe sobre el apagón general

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gobierno dará a conocer esta semana el informe sobre el apagón nacional del pasado martes 11 de noviembre.

Así lo reiteró el ministro de Energía, Joel Santos, quien además indicó que se tomarán las medidas para evitar que algo similar vuelva a suceder.

Al ser abordado por periodistas durante el balance minero del 2025, encabezado la Cámara Minera Petrolera, Santos no precisó el día de la publicación del informe.

Se recuerda que el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, explicó que el fallo no se originó en las distribuidoras, sino en el sistema de transmisión eléctrica.

«Esto sale del ámbito de las empresas distribuidoras, eso fue un problema de la subestación de la estación de San Pedro de Macorís de la empresa de transmisión, eso ocasionó que las plantas de CESPM salieran de servicio», explicó Marranzini en una entrevista concedida a Noticias SIN.

Agregó que “las plantas de CESPM sacaron a la planta de Andrés, y la de Andrés sacó a Punta Catalina, y así el sistema tuvo una salida en cascada”, lo que provocó el apagón generalizado.