Gobierno destina $15 mil MM a sectores vulnerables por crisis

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader junto a la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó anoche el Consejo de Gobierno 56 en que participaron 13 representantes del sector empresarial y en que se determinó destinar RD$15 mil millones para los sectores vulnerables que podrían ser afectados por la crisis generada por la guerra en Medio Oriente.

Afirmaron que es “muy poco probable que en el país haya una crisis macroeconómica. El país está estable”.

“En medio de esta crisis, la prioridad será proteger a los grupos más vulnerables de la población. Ya hemos identificado en el presupuesto unos RD$15 mil millones en diferentes partidas que podemos reasignar de una partida a otra, sin aumentar el gasto total, para proteger a los hogares más vulnerables”, dijo el ministro de Hacienda Magín Díaz, junto al ministro de la presidencia José Ignacio Paliza y el director del consejo de Competitividad, Peter Prazmowsky.

Los RD$15,000 millones estarán destinados mayormente a los programas sociales del Gobierno.

Informaron que la reunión estuvo enfocada en la revisión de los avances de las prioridades de crecimiento económico a través de la Estrategia Nacional Meta RD 2036 y en la planificación frente a la crisis que podrían generar los conflictos en medio oriente, que iniciaron el 28 de febrero pasado y se mantiene.

El ministro Magín Díaz explicó que para enfrentar una posible crisis de precios “el Gobierno se ha planteado tres objetivos principales: mantener la estabilidad económica, fiscal y, por encima de todo, la estabilidad social”.

Indicó que el segundo objetivo “es tratar de amortiguar el impacto del aumento del precio de petróleo en los mercado internacional sobre los precios internos de los alimentos por el alza de los insumos agropecuarios y de los combustibles.

“En ese sentido, podemos anunciar que empezaremos a subsidiar los fertilizantes. Es un subsidio que no es muy caro. Hemos dispuesto de RD$1,000 millones para asegurar su precio en los próximos tres meses, de manera que el alza que ha habido no se traduzca en los precios de los alimentos, planteó el funcionario.

También informó que tratarán de hacer cualquier reasignación del gasto sin disminuir la inversión pública, porque “lo que queremos es aumentarla”.

Refirió que el Presupuesto Nacional contempla RD$12,000 millones para subsidios de combustibles, calculados en base de una cotización del petróleo WTI de US$65.00 y que ya se han identificado partidas adicionales por RD$10,000 millones para reasignación.

Además se cuenta con reservas internacionales cercanas a US$16,000 millones, niveles adecuados de liquidez y acceso a financiamiento, en el exterior y en el país y además los depósitos del sector público superan los RD$300,000 millones entre el BCRD y el Banco de Reservas, con ingresos fiscales de RD$4,000 millones, por encima de lo presupuestado.

En el Consejo de Gobierno se evaluaron los avances de Meta RD 2036, que es una estrategia que busca crear las condiciones para una transformación productiva que permita al país lograr crecimiento económico en la próxima década en turismo y educación técnica y profesional.