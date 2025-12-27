Gobierno dice 400 mil visitan Villa Navidad

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Gobierno informó ayer que más de 400 mil personas visitaron el día 25 de este “Villa Navidad”, en Santo Domingo y Santiago, lo que calificó como un récord histórico de asistencia a ese parque de luces que ofrece un amplio programa de actividades para la familia que incluye espectáculos, entre estos obras de teatro y show artísticos.

“Esta cifra consolida a Villa Navidad como el principal espacio de celebración familiar de la temporada en la República Dominicana. Durante estos días, miles de familias han vivido una experiencia única, marcada por la alegría, la tradición y el espíritu navideño”, indica.

La entrada a Villa Navidad es gratis, tanto en el Palacio de los Deportes en Santo Domingo y en el Gran Teatro del Cibao en Santiago todos los días desde las 6:00 p.m. a 10:00 p.m con un espectáculo principal a las 8:00 p.m.

Resalta que Villa Navidad ofrece una amplia variedad de actividades para personas de todas las edades, entre estas espectáculos artísticos y musicales, presentaciones culturales, desfiles temáticos, áreas infantiles, juegos, decoración monumental, espacios gastronómicos y zonas diseñadas especialmente para compartir en familia y crear recuerdos inolvidables.

Agrega que desde ayer y hasta el próximo 5 de enero “Villa Navidad contará con la presencia de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, quienes estarán recibiendo a niños y niñas, compartiendo momentos especiales y manteniendo viva una de las tradiciones más esperadas de estas fechas” por los menores.

Asegura que el parque de luces cuenta con organización, logística y medidas de seguridad que garantizan una experiencia ordenada, accesible y agradable para a los visitantes.

Refiere que “Villa Navidad es posible gracias al valioso apoyo de todos sus patrocinadores, tanto de empresas privadas como de instituciones públicas, cuya colaboración ha sido fundamental.