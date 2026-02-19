Gobierno dice construirá en Cambita parque del aguacate

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El director del Fondo Especial Para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Hecmilio Galván, informó que el Gobierno construirá el Parque Agroecológico del Aguacate en Cambita Garabitos, en la provincia San Cristóbal.

Galván hizo el anuncio durante un encuentro de socialización sobre la construcción del parque, con comunitarios de la zona,

Con el lema salvando la montaña, el funcionario expresó que el parque tiene el objetivo de mostrar el potencial del país en ese cultivo, fomentar el agroturismo, la protección ambiental y el desarrollo urbano de esa provincia.

Afirmó que ese Parque Agroecológico del Aguacate es una iniciativa del presidente Luis Abinader para apoyar a los productores de esea fruta, ya que “el país es una potencia en este cultivo, estando en el Top Ten mundial, lo que representa una gran oportunidad de desarrollo y una marca para el país y ahí se conocerán todas las variedades del aguacates y los subproductos que se extraen de él”.

Dijo que con ese proyecto se le rendirá homenaje a Cambita, la ciudad del aguacate, y contará con diversas áreas como un restaurante temático, un sendero agroecológico y un vivero de aguacate, un anfiteatro, un mercado, un boulevard, casetas de ventas, un museo del aguacate, parqueos, áreas de niños, entre otras facilidades que impulsarán el desarrollo económico, ecológico y turístico de la zona.

Galván indicó que este país tiene un sitial ganado en las exportaciones de aguacate a diferentes naciones del mundo.