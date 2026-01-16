Gobierno dice fue un éxito pruebas a las compuertas de presa

Publicado por EDGAR HEREDIA Creado: Actualizado:

El Gobierno informó ayer que realizó con éxito las pruebas de cuatro compuertas de la Presa de Monte Grande, con el objetivo de garantizar el nivel de operatividad y funcionabilidad del desfogue de agua en la hidroeléctrica ante cualquier estado de emergencia provocado por los fenómenos atmosféricos.

El proceso fue encabezado por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba Romano, quien manifestó que finalizaron con éxito las pruebas de las compuertas que integran el vertedor de servicio.

Caba Romano indicó que, acompañado de técnicos de la institución y el consorcio constructor de la hidroeléctrica, simularon un apagón eléctrico para ver el nivel de respuesta y funcionabilidad de emergencia de las compuertas automatizadas prueba que finalizó con éxito.

La gobernadora civil y provincial de Barahona, Oneida Féliz Medina, resaltó el impacto al desarrollo social y económico de esa provincia e indicó que la presa de Monte Grande viene no solo a resolver un problema de índole agrícola sino también, controlar las inundaciones del pasado y citó como ejemplo el paso de la reciente tormenta tropical Melissa en la región Sur del país.

De su lado, el ingeniero geólogo Osiris De León, resaltó el nivel de efectividad de la operatividad del sistema de compuertas de la Presa de Monte Grande, puesta en prueba con carga de agua.

Manifestó que estás cuatro compuertas están en capacidad de verter 2,200 metros cúbicos de agua por segundos, para un total de 8,800 metros cúbicos de agua, garantizan seguridad operativa a las comunidades de la región Enriquillo en caso de una situación meteorológica extrema derivada del cambio climático.