Gobierno dispone jornada laboral reducida por las fuertes lluvias

Publicado por Xiomara Lara Creado: Actualizado:

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, informó que debido a las condiciones del tiempo y siguiendo recomendaciones de organismos de defensa, se ha dispuesto una jornada laboral reducida en el país.

Freund explicó que la medida busca proteger a los servidores públicos ante las lluvias registradas en gran parte del territorio nacional. Indicó que se está flexibilizando la presencia de personas con dificultades de traslado, priorizando el trabajo remoto y manteniendo de forma presencial los servicios esenciales.

“Debido a condiciones del tiempo y conforme recomendaciones de organismos de defensa estamos ordenando jornada laboral reducida, flexibilizando la presencia de personas con dificultades de traslado. Se debe priorizar trabajo remoto y mantener presencial los servicios esenciales.”, expresó el funcionario en su cuenta de X.

Indomet mantiene vigilancia por vaguada

El clima hoy

De su lado, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la vaguada que incide sobre el país continuará generando condiciones inestables este miércoles, provocando aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas frecuentes, ráfagas de viento, posibles granizadas y deslizamientos de tierra.

El organismo explicó que las lluvias se mantendrán durante el día y las primeras horas de la noche, afectando principalmente al Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Samaná, Monte Plata, El Seibo, Barahona, Elías Piña, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Monte Cristi, entre otras zonas.

Asimismo, el Centro Nacional de Pronóstico del Indomet modificó los niveles de aviso y alerta meteorológica debido al riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de ráfagas de viento, tormentas eléctricas y posibles deslizamientos de tierra.

Actualmente, se mantienen en aviso meteorológico el Gran Santo Domingo, San José de Ocoa y San Cristóbal, mientras que en alerta meteorológica figuran San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil ante la continuidad de las lluvias en el país.