Gobierno dominicano impulsa agenda 2026 para optimizar alimentación en centros correccionales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), sostuvieron un encuentro de coordinación encabezado por Edgar Augusto Féliz Arbona y Roberto Santana Sánchez, con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto en favor de la alimentación de las personas privadas de libertad.

La reunión marca el inicio de una agenda interinstitucional para el año 2026, orientada a optimizar la planificación, supervisión y ejecución del servicio alimentario en los centros penitenciarios del país.

Durante el encuentro se abordaron aspectos claves para continuar fortaleciendo la logística de entrega, calidad, transporte y mecanismos de supervisión en la asistencia que esta nueva institución ofrece también de manera digna a la población penitenciaria.

El director de la DASAC, Edgar Augusto Féliz Arbona, reiteró que la asistencia alimentaria a las personas privadas de libertad es una prioridad institucional, en cumplimiento de las directrices del presidente Luis Abinader Corona y de la política de garantía alimentaria del Gobierno.

Destacó que esta coordinación permitirá optimizar recursos, elevar los estándares de calidad y asegurar un servicio digno, oportuno y eficiente en todo el sistema penitenciario nacional.

De su lado, Roberto Santana Sánchez, sostuvo que este encuentro viene a continuar fortaleciendo el sistema penitenciario garantizando una alimentación adecuada y de calidad, como parte del compromiso del Estado con la dignidad humana y mejoras continuas en el sistema penitenciario.

En el encuentro también participaron representantes de ambas entidades, dentro de ellos, la subdirectora ejecutiva Luz Estrella; el subdirector y enlace en asuntos penitenciario, José Perdomo y el subdirector de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Julio García, entre otros.

Ambas instituciones reafirmaron su compromiso de mantener una coordinación permanente que garantice mejoras sostenibles en beneficio de los privados de libertad en todo el territorio nacional.