Gobierno entrega 442 títulos a familias de Los Alcarrizos

El presidente Luis Abinader entregó ayer 442 títulos de propiedad a residentes en Hato Nuevo II, Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.

Dijo que la certificación de propiedad lleva tranquilidad y seguridad jurídica a cientos de familias y evita que terceros intenten apropiarse de terrenos ocupados por años por comunitarios mayormente de escasos recursos.

“Por eso yo siempre digo que a las entregas de títulos yo no mando a nadie, vengo yo, porque esto es justicia social y desarrollo económico para cada uno de ustedes. Felicidades, cuenten con el Gobierno. Ahora ustedes son verdaderamente dueños de su propiedad”, expresó el mandatario.

El proceso de titulación estuvo a cargo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado y Bienes Nacionales. Se desarrollaron en la parcela 10, del Distrito Castratal 31 y abarcó un área geográfica de 200,000.26 metros cuadrados, “lo que permitió que cientos de familias puedan contar hoy con su título de propiedad de manera gratuita, con ahorros conjunto de RD$55,040,000”.

El presidente adelantó que la meta es continuar ampliando el programa de titulación hasta alcanzar 25,000 títulos de propiedad en esa demarcación.

Anunció que el Gobierno trabaja en la documentación de más de 4,000 propiedades en los sectores El Progreso, Santa Rosa y Buenas Noches, entre otros.

Duarte Méndez, director de Titulación, dijo que esa entrega genera esperanza y materializa los sueños de miles de familias.