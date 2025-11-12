El monto que entregó el Gobierno para casa de acogida de sacerdotes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Valverde, Mao. – Por disposición del presidente Luis Abinader, el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, entregó a la Diócesis de Mao-Montecristi un aporte de RD$27 millones destinado a la adquisición de una casa de acogida para sacerdotes ancianos y enfermos que han dedicado su vida al servicio pastoral en la región. El cheque fue recibido por el obispo monseñor Diómedes Espinal de León, quien expresó su profundo agradecimiento por la sensibilidad del Gobierno hacia esta causa.

El ministro Bautista destacó que la iniciativa busca garantizar una vejez digna a los sacerdotes que han cumplido fielmente su misión espiritual. “El presidente Abinader ha dispuesto estos fondos para apoyar a quienes han servido con entrega a la Iglesia y a la sociedad dominicana”, afirmó, subrayando que esta acción refleja el compromiso del Gobierno con los valores humanos y la labor pastoral.

Por su parte, monseñor Espinal calificó la contribución como “un acto de generosidad y caridad cristiana”, resaltando que la obra beneficiará a los religiosos que durante décadas han sido guía y apoyo de miles de familias en las comunidades del noroeste. También estuvieron presentes la gobernadora Marta Collado, el alcalde Yohendy Jiménez Bonilla y representantes del clero local.

La Diócesis de Mao-Montecristi, que agrupa a más de 454 mil católicos en las provincias Valverde, Monte Cristi, Santiago Rodríguez y Dajabón, constituye una de las comunidades religiosas más extensas y activas del país. Con este respaldo, el Gobierno reafirma su apoyo a las instituciones que promueven la fe, la solidaridad y el bienestar espiritual del pueblo dominicano.