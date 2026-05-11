Gobierno entrega tres techados escolares y títulos

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

El Gobierno inauguró ayer tres techados en igual número de centros escolares de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional y encabezó la segunda etapa de entrega de títulos de propiedad del sector Domingo Savio, en la capital. El presidente Luis Abinader encabezó acto.

Los centros son la escuela Elvira de Mendoza, municipio de Boca Chica; la escuela Francisco Ulises Domínguez, en el ensanche La Fe del Distrito Nacional, y la escuela Emma Balaguer, en el sector Las Palmas de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.

Propietarios definitivos

En cuanto a los títulos de propiedad, el mandatario entregó 1,500 certificados en el Nuevo Domingo Savio, elevando a 3,500 el total de documentos entregados en la zona como parte del compromiso asumido con unas 8,000 familias de Los Guandules y Gualey, en la parcela 1-B, 27 de Febrero, Ensanche Espaillat y María Auxiliadora.

El presidente Abinader afirmó que el Gobierno ha impulsado el proceso de titulación con determinación para garantizar que las familias que por años han vivido en sus hogares cuenten finalmente con seguridad jurídica.

“Lo que queremos es que ese terreno con su casita donde ustedes viven, que es de hecho de ustedes, hoy sea de derecho, y nadie pueda quitárselo ya, a partir de hoy”, precisó.

Asimismo, señaló que una de sus prioridades ha sido eliminar prácticas del pasado que generaban incertidumbre entre los residentes sobre la propiedad de los terrenos. “Ustedes saben que siempre aparecía un vivo político de un partido, de un gobierno, que supuestamente los vendía, y eso lo hemos eliminado. Se lo estamos dando a la gente que vive por años en esas localidades”, afirmó el jefe de Estado.

Los 1,500 títulos entregados ayer abarcan un área geográfica de 87,800.33 metros cuadrados.

El proceso fue ejecutado por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect) y Bienes Nacionales.

Inauguraciones

Sobre los techados escolares, se informó que la ejecución estuvo a cargo de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), que dirige Roberto Herrera.

La iniciativa forma parte de un conjunto de proyectos que se desarrollan a través del Plan Aulas 24/7-365, con el objetivo de ampliar y dignificar los espacios destinados al aprendizaje, la recreación y el desarrollo integral de los estudiantes.

Visión

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó que la visión es convertir las escuelas en verdaderos centros de desarrollo comunitario. “La visión ha sido muy clara: que la escuela no sea vista únicamente como un lugar donde se reciben clases, sino como un verdadero centro de desarrollo para las comunidades, un espacio que articula oportunidades, convivencia y crecimiento. Aquí habrá competencias deportivas, por supuesto, pero también habrá disciplina, convivencia, liderazgo y sentido de comunidad” manifestó el funcionario.

De acuerdo a la información, el techado de la Escuela Emma Balaguer incluyó la construcción de una cancha techada que funcionará además como salón multiuso, equipada con estructura metálica, nuevas instalaciones eléctricas, paisajismo y soluciones hidráulicas, entre ellas sistema séptico y cisterna. En cuanto a la intervención en la Escuela Francisco Ulises Domínguez beneficiará a 577 alumnos.

Estudiantes de los centros entregados agradecieron.