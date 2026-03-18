Gobierno inicia titulación gratuita

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El Gobierno, a través de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), inició ayer de manera formal los trabajos técnicos, sociales y legales, con lo que se proyecta entregar 2,700 títulos definitivos de propiedad, impactando a más de 10,800 personas, en los condominios de la Villa Olímpica en la zona sur de este municipio.

Duarte Méndez, director ejecutivo de la UTECT, junto al director regional Santiago Caba y otros funcionarios, explicó que esta iniciativa se desarrolla en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVED) y la Dirección General de Bienes Nacionales.

“Los trabajos abarcarán la parcela 7-C-8-I del Distrito Catastral No. 08, impactando específicamente el sector Invivienda Villa Olímpica, en el perímetro comprendido entre las calles Canabacoa, Penetración, Mamá Tingó, Fernández Domínguez y la avenida Melenio Almonte”, indicó Méndez. Destacó que la titulación no solo brindará tranquilidad y protección legal a las familias, sino que además permitirá que las unidades habitacionales incrementen significativamente su valor.