Gobierno inyecta RD$800 millones al subsidio de combustibles para frenar alza en pasajes

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La tarde de este lunes Gobierno anunció un refuerzo de RD$800 millones al subsidio de combustibles dirigido a transportistas de carga y pasajeros, como respuesta al incremento del petróleo en los mercados internacionales.

La decisión fue confirmada por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, quien explicó que la medida busca evitar un aumento en las tarifas del transporte público y proteger el bolsillo de los ciudadanos.

“Estamos trabajando para que el costo del transporte no se dispare en los próximos días. Por eso hemos decidido ampliar el subsidio y contrarrestar el impacto del alza en los combustibles”, señaló el funcionario tras la reunión encabezada por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.

En el Presupuesto General del Estado de este año, bajo el renglón “GLP Transporte”, se contemplan RD$263.4 millones, lo que evidencia que el nuevo aporte representa un incremento significativo frente a lo previsto inicialmente.

El Ejecutivo también informó que continuará en mesas de diálogo con los gremios del transporte, con el objetivo de monitorear los efectos de la crisis energética global y garantizar estabilidad en el servicio.