Gobierno lanza operativo para impermeabilizar techos en 559 escuelas del país

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El Gobierno a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), lanzó el Operativo Nacional de Impermeabilización de Techos Escolares, para corregir las filtraciones en más de 559 centros educativos de todo el país, como parte de las acciones que implementa la institución para dar respuesta oportuna a situaciones que presentan diversos planteles escolares.

Al conmemorar este mes de abril su primer año de creación, como entidad desconcentrada del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), el director de la DIE, ingeniero Roberto Herrera, explicó que estos trabajos se estarán ejecutando de manera priorizada en los centros educativos que tienen condiciones más críticas, durante los próximos meses, para evitar el deterioro progresivo de los mismo y garantizar que estén en condiciones óptimas y seguras para los estudiantes y docentes.

Informó que los mismos implican una cobertura de 505 mil 159.55 metros cuadrados de lona asfáltica, que se colocarán en diversos centros educativos en las 31 provincias del país y el Distrito Nacional con una inversión estimada de RD$400 millones, a través del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 24/7-365, que impulsa el Gobierno.

La jornada de intervención de planteles fue anunciada por Roberto Herrera en el marco de una transmisión especial en el programa “El Gobierno de la Mañana” de la plataforma Z101 FM, desde el centro educativo Nuestra Señora de La Fe, donde también destacó el apoyo recibido de parte del presidente Luis Abinader y la buena coordinación con el ministro Luis Miguel De Camps, al cumplirse un año de la desconcentración de la DIE en materia administrativa y operativa, lo que aseguró ha permitido mayor agilidad en la reducción de los trámites burocráticos y la aceleración de la construcción de nuevas obras escolares.

DESTACA CONFIANZA DE CONTRATISTAS

Así mismo, el director de Infraestructura Escolar, resaltó el creciente nivel de confianza y colaboración del sector técnico y de la construcción en los procesos de licitación, que impulsa la institución para el desarrollo de obras educativas en el país.

Herrera, subrayó que especialistas en áreas clave como la geotecnia y la ingeniería estructural han mostrado una disposición activa a integrarse a estos procesos, fortaleciendo la calidad y sostenibilidad de los proyectos y agradeció la confianza de los contratistas en los procesos de la institución, evidenciada en la participación de más de 2,200 oferentes en recientes procesos de licitación y sorteos, lo que refleja transparencia y dinamismo en la ejecución de proyectos.

“Es un trabajo de todos. Cuando se habla de educación, cada sector tiene un compromiso social importante, y hemos recibido una gran colaboración de los técnicos y profesionales del área”, expresó el funcionario.

Manifestó además que, partiendo de un déficit estimado de 7,000 aulas, el Gobierno ha logrado avances significativos con la entrega de 2,011 nuevos espacios educativos en 2025 y la proyección de incorporar entre 2,500 y hasta 3,000 adicionales en este 2026.

De su lado, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) seccional Distrito Nacional Noroeste, Welin Ramírez, tras destacar como positivo el trabajo de Infraestructura Escolar, aseguró que el operativo nacional de impermeabilizacion, permite aulas más resilientes y garantiza la integridad física de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

En el programa especial de la Z101 también participaron los ingenieros César Ramírez, encargado del Departamento de Mantenimiento Escolar; William Recio, Jefe de Gabinete de la DIE y Encargado del Operativo de Impermeabilización; el Sacerdote Francisco Benito Alvarado, director general del Centro Educativo Nuestra Señora de La Fe; Eddy Chávez Placencio, Director Regional 15 de Educación y Carlos Martínez, Encargado del Departamento de Empoderamiento Social y Comunitario de Infraestructura Escolar.

Estuvieron presentes además, Daniel de Oleo, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, de la Regional 15 de Educación; el ingeniero Iván Castro-Encargado Zonal Región Yuma de la DIE; el periodista Vargavila Riverón, encargado de Comunicaciones y líderes comunitarios.