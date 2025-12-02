Gobierno lanzará plan Seguridad Nacional por Navidad y Año Nuevo

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Gobierno lanzará mañana el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana con 30,000 agentes para evitar robos y atracos tras la entrega de la regalía pascual en el sector público y el privado que pondrá en circulación RD$50 mil millones, informaron el presidente Luis Abinader y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

El mandatario dio la información en el Encuentro LA Semanal en el Palacio Nacional cuyo tema fue el Plan Nacional de Discapacidad “RD para todos” a cargo del Consejo Nacional para la Discapacidad “Conadis), que expuso los avances experimentados por el país en el apoyo a las personas con discapacidad.

La ministra Raful informó que el Plan de Seguridad abarcará el territorio nacional que presentará en la explanada del Palacio de la Policía Nacional, y que en el mismo se integrarán los agentes recién graduados.

“Esto conlleva un desplazamiento de una gran cantidad de agentes que se integran a las labores de patrullaje de manera disuasiva para prevenir no solamente el crimen, sino también el auge del conflicto social en las fechas festivas”, informó Raful.

En otro orden, el mandatario resto importancia a las denuncias y críticas del Partido Fuerza del Pueblo al Gobierno, “yo repito, nosotros tenemos que felicitarnos que en este país hay democracia y hay oposición esa es la oposición, dígame algo en que la oposición ha felicitado al Gobierno entonces es normal esas cosas, tenemos que acostumbrarnos a que hagan oposición y hagan sus quejas, es normal”.

Sobre una denuncia de dueños de supermercados de que el Ministerio de Industria y Comercio “pretende aumentar los aranceles a las galletas, en un 87 %, el presidente Abinader dijo que “le vamos a dar seguimiento para tomar las medidas apropiadas en ese sentido”.

Agregó que “ me parecen esos anuncios que están fuera de lugar con unas tasas que no se corresponden, pero te repito, eso lo vamos a estudiar y siempre tomaremos las medidas que sean favorables para el pueblo dominicano”.

El Conadis Avanza

El presidente Abinader junto Dennis Metz, presidente del Conadis, presentó el Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035 que busca garantizar “igualdad de condiciones y oportunidades para todos”.

El plan está centrado en lograr la salud y rehabilitación integral y la protección, promoción y desarrollo social de 478 mil personas que viven con algún tipo de discapacidad en República Dominicana, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2022-. De estas el 57 % son mujeres.

Explicaron que el plan consta de seis ejes que son igualdad de oportunidades para todas las personas; accesibilidad universal; salud y rehabilitación integral; inclusión educativa, cultural y deportiva, así como promoción, protección y desarrollo social y trabajo decente y empleo sostenible con miras a mejorar el nivel de vida de las personas.

Informaron que en los últimos años 51 instituciones han levantado diagnósticos de accesibilidad física y 30 estatales crearon su primer Comité de Inclusión y Accesibilidad Gubernamental (CIAG); 85 empresas completaron programas formativos para cumplir la cuota laboral y se creó una mesa interinstitucional para promover la inclusión laboral en el sector privado, entre otras acciones.

El presidente Abinader reconoció la labor de Amelia Brea, actriz inclusiva, de Odile Villavizar, madre y promotora del autismo; de Cristina Francisco, del Patronato Nacional de Ciegos, a Mary Pérez Marranzini, fallecida, de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, el cual recibió su hijo Celso Marranzini.