Gobierno premia con “República de ideas”

El presidente Luis Abinader junto a representantes de la Bloomberg Philantropies y el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) entregaron anoche los premios “República de Ideas” a seis proyectos integrados por jóvenes a quienes se les reconoció su talento innovador y creatividad.

El acto se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu).

El premio al Voto Público lo ganó Adulam Inspires: inspirando mentes, creando futuros; en la categoría Idea Conceptual el primer lugar lo obtuvo Plaxa Dominicana, de la provincia La Altagracia y el segundo lo obtuvo Kimaya Consulting de Santiago.

En la categoría Idea probada ganaron Trace On: Sistema de bioempaque de San Pedro de Macorís y Ruta Inclusiva RD 2036, educación, de Duarte. En la categoría Producto/ servicio los ganadores fueron Adulam Inspires: Inspirando mentes y Planix con desafío en las Mipymes, del Distrito Nacional.

El equipo ganador del primer lugar recibirá US$25 mil; el segundo lugar lugar US$15,000 y la idea más votada US$2,500.

“Ganó el país. Ganó cada persona que se atrevió a pensar distinto. Que decidió participar. Que creyó que su idea podía marcar una diferencia” expresó el presidente Abinader al concluir la ceremonia.

Dijo en la clausura de la primera edición de la Expo Nacional República de Ideas que este evento marca un antes y un después, ya que, a su juicio, no es solo una vitrina de ideas, sino una señal clara del país que “estamos construyendo: un país que conecta talento con oportunidades, ideas con futuro y ciudadanía con desarrollo”.

Resaltó que “un buen gobierno no solo decide, sino que también escucha: “Escucha a su gente, a sus comunidades, a sus jóvenes y escucha a quienes tienen propuestas y soluciones para el país que queremos construir juntos”.

En República de Ideas, que inicio en julio del 2025, fueron presentadas 558 ideas, con 1,886 participantes y se realizaron 213 actividades a nivel nacional con más de 11,000 personas movilizadas.

Peter PrazmowskiDe director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y Aparna Ramanan, de Bloomberg Philanthropies ponderaron la importancia de promover el talento y creatividad.