Tasa de homicidios vuelve a bajar, según Interior y Policía

La tasa acumulada de homicidios en la República Dominicana se sitúa en 7.96 por cada 100 mil habitantes, una cifra que refleja una reducción sostenida en comparación con años anteriores, de acuerdo con el balance presentado este lunes por la Fuerza de Tarea Conjunta durante la reunión semanal del Plan de Seguridad Ciudadana.

El reporte fue ofrecido tras el encuentro encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien destacó que la disminución de los homicidios evidencia el impacto de las medidas implementadas para fortalecer la seguridad y el orden público.

Raful señaló que la tendencia a la baja responde a una combinación de mayor presencia policial, avances tecnológicos en investigación criminal y el fortalecimiento del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM), que ha ampliado su capacidad técnica y operativa.

Además, las autoridades informaron la recuperación de 1,765 vehículos sustraídos, resultado de labores investigativas y operativos coordinados entre distintas agencias del orden.

El Gobierno reiteró que continuará reforzando las acciones de prevención y persecución del delito, especialmente durante el período navideño, cuando se ejecuta el operativo “Navidad con Garantía de Paz 2.0”, que mantiene desplegados 27,000 agentes en todo el territorio nacional.