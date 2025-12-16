Gobierno reitera seguridad en las fiestas navideñas

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reiteró ayer que el Gobierno garantiza la seguridad ciudadana durante las festividades navideñas, con la presencia policial en las calles de 27,000 agentes, como parte del Operativo “Navidad con Garantía de Paz 2.0”. Además, hizo un llamado a la población para que utilicen las plataformas digitales de la Policía y las demás instituciones del orden público, a fin de canalizar cualquier denuncia.

La funcionaria se refirió al tema, tras concluir la reunión 119 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña.

En otro orden, la ministra Raful calificó el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16, como “sin precedentes”, ya que marca un hito en el proceso de transformación que vive esa institución.

De acuerdo a lo explicado, la propuesta legislativa fue elaborada por una comisión designada por el presidente Luis Abinader como parte de la reforma policial.

“Esta ley no solo viene a dignificar el rol del agente policial, sino que refuerza el concepto de meritocracia dentro de la estructura de la Policía”, precisó.

Dijo que con miras a lograr el consenso, el proyecto ha sido presentado incluso a partidos de oposición.

Tasa de homicidios

En otro orden, Raful dijo que la Fuerza de Tarea Conjunta pasó balance a la tasa acumulada de homicidios que se sitúa en 7.96 por cada 100 mil habitantes, lo que refleja una reducción sostenida en comparación con años anteriores.

De acuerdo a la ministra esto constituye un compromiso para fortalecer las medidas de seguridad y orden.