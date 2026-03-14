Gobierno se reúne con generadores eléctricos por crisis guerra Irán

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

Representantes del Gobierno se reunieron ayer con 14 empresas generadoras de electricidad para coordinar acciones preventivas ante el posible impacto que podría tener en el país la crisis en Medio Oriente y el alza del barril del petróleo.

“Dentro del marco del plan de contingencia para enfrentar la situación actual, consideramos de valor escuchar a los principales actores del sistema a fin de buscar soluciones integradas”, dijo Joel Santos, ministro de Energía y Minas que junto al Superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, encabezó la reunión.

Se informó que “de acuerdo con lo expuesto por los participantes, la mayoría de las empresas informaron que actualmente cuentan con garantías de abastecimiento de carbón y gas natural suficientes para cubrir sus operaciones durante el resto del año, lo que contribuye a mantener la estabilidad del sistema eléctrico nacional”.

Evaluaron el abastecimiento de combustibles utilizados en la producción de electricidad y coordinaron acciones preventivas.

En el encuentro Santos dijo que el Gobierno dominicano está atento al desarrollo de los acontecimientos internacionales y su posible incidencia en el correcto desempeño del sector eléctrico.

Entre los presentes estaban las empresas Generadora de Electricidad de Haina, S.A. (Ege-Haina), Generadora de Electricidad Itabo, S.A (Ege Itabo), Generadora Palamara-La Vega, AES Dominicana, Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (Egepc).

También Pueblo Viejo Dominicana Corporation (Pvdc), San Pedro Bioenergy, Karpowership Dominican República, S.A.S., Manzanillo Energy, S.A.S., Sultana del Este, Transcontinental Capital Corporation (TCC), Consorcio Energético Laesa, Lear Investment y otras compañías del subsector.

En el encuentro también participó el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Edward Veras; el viceministro de Energía, Ricardo Guerrero, junto a otros funcionarios.

Las autoridades reiteraron que continuarán monitoreando la evolución del escenario internacional y mantendrán una coordinación permanente con los agentes del sistema.