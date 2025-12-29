Gobiernos han hecho aportes significativos a la producción agrícola

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

En los últimos 40 años, la producción agropecuaria del país ha venido mejorando y transformándose, en especial los cultivos para exportación a mercados exigentes, como los de Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón.

Pero en ese trayecto, para el grupo que está en el gobierno el campo siempre está sembrado y todo “está bien”. En tanto, para el que está en la oposición, no se ha hecho nada y el campo abandonado.

Durante esas 4 décadas todos los gobiernos que han pasado han hecho sus aportes a la agropecuaria. En la gestión de Hipólito Mejía llegaron los invernaderos y el Merca Santo Domingo para mayoristas y los tres mercados para detallistas.

Se esperaba que ese proyecto fuera un gran paso para la comercialización de la producción agropecuaria.

En el gobierno de Danilo Medina, de 8 años, llegó a San Juan proyecto de modernización del riego para la producción de habichuela y varios proyectos agrícolas y pecuarios para peq ueños y medianos productores de cooperativas y asociaciones, a través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (Feda) y del Instituto Agrario Dominicano.

Otro paso importante de esa gestión, fue el pase de los permisos de importación de productos agropecuarios a subasta de la Bolsa Agropempresarial Dominicana, de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).

En los 5 años de gobierno de Luis Abinader, el sector agropecuario ha tenido varios avances: el proyecto de modernización del riego en San Juan, con la introducción de nuevos cultivos para exportación. El proyecto de apoyo para la mecanización del sector agropecuario con la entrega de equipos financiados a productores como los arroceros, y respaldo individuales para mecanización de cultivos, entre otros apoyo a productores, como el de las indemnizaciones por daños de fenómenos naturales.

Hay que resaltar que el presidente Luis Abinader, igual que sus homólogos, Hipólito Mejía y Danilo Medina, va a las actividades de las instituciones del sector.