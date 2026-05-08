GoldQuest Dominicana anuncia retiro de equipos en San Juan tras tensiones

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La empresa GoldQuest Dominicana informó este viernes que decidió retirar sus equipos de la zona de San Juan de la Maguana, donde realizaba trabajos vinculados a un estudio de impacto ambiental para el proyecto minero Romero.

A través de un comunicado, emitido tras el anuncio del presidente de la República, Luis Abinader, la compañía explicó que la medida busca priorizar “la tranquilidad de las comunidades, la seguridad de las personas y el respeto a San Juan”.

“Esta decisión ha sido tomada con responsabilidad y prudencia, con el propósito de evitar situaciones de tensión que puedan afectar a la población, a nuestros trabajadores o a terceros”, expresó la empresa.

Señaló los equipos instalados estaban relacionados con actividades técnicas y ambientales contempladas dentro de los términos de referencia (TDR) No. S01-24-07327.

GoldQuest Dominicana reafirmó además su disposición al diálogo y aseguró que continuará actuando “con serenidad, responsabilidad y respeto frente a la situación actual”.

“La empresa continuará actuando con serenidad, responsabilidad y respeto frente a la situación actual”, se afirma en el escrito.

Cabe recordar que, en las últimas semanas, sectores comunitarios y ambientalistas habían manifestado preocupación por las operaciones vinculadas a proyectos mineros en la provincia San Juan.