Gota de sangre en la nueva cédula: JCE aclara lo que realmente indica

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La Junta Central Electoral (JCE) aclaró este viernes que es falso que el ícono de la gota de sangre en la nueva cédula identifique a donantes de órganos.

“Es FALSO que identifique a donantes de órganos. Este símbolo corresponde únicamente al tipo de sangre”, subrayó la entidad.

La JCE explicó que la condición de donante de órganos es completamente voluntaria y solo se registra si la persona lo solicita, para lo cual debe presentar una certificación emitida por el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (Incort).

Asimismo, precisó que esta información no aparece en el documento físico, sino que queda almacenada de forma segura en su sistema interno.

Sobre el ícono

Símbolo de la gota de sangre en la cédula para menores, militares y policías

El símbolo está ubicado sobre el hombro de la imagen del patricio Juan Pablo Duarte.

A diferencia del documento de identidad emitido en 2014 que decía escrito: "Tipo de sangre", en esta versión se trata de un ícono en color rojo con una cruz blanca en el centro, acompañado del tipo de sangre de la persona, como A+, B+, O+ o B-, entre otros.

¿Cuándo entrará en vigencia?

Nueva cédula

La JCE informó que a partir del 31 de marzo de 2027 solo se aceptará la nueva cédula para realizar trámites y ejercer derechos ciudadanos en el país.

No obstante, durante el proceso de transición seguirán siendo válidas tanto la cédula actual (diseño de 2014) como la nueva aprobada en 2025, hasta que finalice el cambio oficial.