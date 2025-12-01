Gracia navideña de US$5,500 desde hoy

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, anunció ayer que la gracia navideña de este año ascenderá a US$5,500, el valor más alto registrado en la historia, según las instrucciones del presidente Luis Abinader, en reconocimiento a los aportes que realizan los dominicanos residentes en el exterior.

Desde hoy primero de diciembre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026, los dominicanos que arriben al país por Navidad podrán traer regalos a sus familiares exonerados al pago de impuestos, por un valor de hasta el monto indicado de US$5,500.

La facilidad aplica para los nacionales que ingresen tanto por vía aérea como por la marítima, siempre que el valor FOB de los bienes transportados no sea superior al monto establecido ni artículos en cantidades comerciales.

Mediante nota de prensa, se informó además que la exoneración se aplicará por familia, y para aquellas que tienen al menos seis meses sin venir al país.

Detallaron que se permitirá una unidad de cada tipo de mercancía, especialmente en el caso de los electrodomésticos.

Bajo la administración que encabeza Yayo Sanz Lovatón en la Dirección General de Aduanas, el monto de la gracia navideña pasó de US$3,000 a US$5,500 para un incremento de US$2,500 en cinco años. Además, ha sido incrementado el periodo de aplicación de la gracia, pasando de 38 a 45 días.