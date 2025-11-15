Gran desafío programa es la sostenibilidad financiera

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El gran desafío del Programa de Medicamentos de Alto Costo es la sostenibilidad financiera, porque la prevalencia de enfermedades y la demanda de medicamentos van en aumento y el presupuesto es fijo y limitado.

Carlos Sánchez, director del Programa de Medicamentos de Alto Costo y Ayudas Médicas Directas (PMAC), a la Comisión Permanente de Salud de la Cámara de Diputados que lo visitó en la entidad.

Afirmó que hay dos alternativas para lograr la sostenibilidad financiera del programa, una es la creación de un fondo especial, de la Seguridad Social, para que sean destinados al tratamiento de las enfermedades de alto costo y la segunda alternativa es una reforma a la Ley 87-01, de Seguridad Social.

“En esa reforma, y se lo voy a entregar por escrito, hay que crear un cuarto seguro. Actualmente la Ley 87-01 tiene tres seguros, Seguro de Salud Familiar, Seguro de Pensiones y Riesgo Laboral, se necesita un cuarto seguro para cubrir las enfermedades de alto costo”, recalcó el director de PMAC.

Informó que solo este año, ingresaron al sistema de medicamentos de alto costo 1,500 pacientes.

Sánchez concluyó que las enfermedades de alto costo van en aumento y la salida para esto es crear un fondo fijo permanente para atención a estos tipos de pacientes porque ni en este Gobierno ni en cualquier otro que venga hay posibilidad de sostenerlo a través del Presupuesto.

La comisión que preside Diómedes Rojas, acudió al PMAC, para cerciorase de la situación actual de esa dependencia, ante versiones de que miles de pacientes no reciben los fármacos.