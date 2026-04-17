El Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional se mantienen en alerta amarilla

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este viernes que mantiene al Gran Santo Domingo, al Distrito Nacional y a otras 19 provincias en alerta amarilla, debido a la espera de desarrollos nubosos acompañados de aguaceros, provocados por una vaguada, el calentamiento diurno y el viento del este/sureste.

De acuerdo con lo indicado por el organismo, a través de un boletín emitido a las 11:30 a. m., las demás localidades en alerta amarilla son: Santiago, Duarte (en especial el Bajo Yuna), San José de Ocoa, Puerto Plata, El Seibo, Monseñor Nouel, Hato Mayor, Santiago Rodríguez, La Altagracia, La Vega, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Montecristi, Monte Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Romana y San Juan.

Asimismo, el COE indicó que está bajo alerta verde María Trinidad Sánchez, Samaná, Elías Piña, Valverde, Dajabón, Azua e Independencia.

En ese sentido, recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Además, informó que el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) exhorta a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en la costa atlántica a navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a vientos anormales y oleaje peligroso.